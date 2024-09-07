مهرجان ولي العهد للهجن.."صمت".. التوقيت الأفضل في يوم الجذاع

تُوِّجت المطية "صمت" لمالكها الإماراتي، حمدان محمد العميمي، بالتوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات فئة "الجذاع" الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.