مهرجان ولي العهد للهجن.."صمت".. التوقيت الأفضل في يوم الجذاع

تُوِّجت المطية "صمت" لمالكها الإماراتي، حمدان محمد العميمي، بالتوقيت الأفضل في اليوم الأول من منافسات فئة "الجذاع" الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وظفرت المطية "صمت" بالمركز الأول في الشوط الأول خلال الفترة المسائية، مسجلة توقيتًا بلغ 7:40.062 دقيقة، فيما افتتحت المطية "جمرة" لمالكها السعودي، عواض مزيد الحارثي، أشواط اليوم الأول خلال الفترة الصباحية في فئة "اللقايا" بزمن قدره 7:48.011 دقيقة.
وأقيم في اليوم الأول من المرحلة النهائية 22 شوطًا، شهد مشاركة 970 مطية، بواقع 590 مطية في الفترة الصباحية، و380 مطية في الفترة المسائية، قطعت مسافة 110 كلم، بواقع (5 كلم) مسافة كل شوط.
من جهته، تختتم منافسات فئة "الجذاع" ضمن المرحلة النهائية غدًا، وذلك بإقامة 18 شوطًا، متضمنةً أربعة أشواط على كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن.
وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.