مفاجأة.. البرتغالي "جوتا" يرحل عن صفوف الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة الاتحاد بصدد تسريح اللاعب البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" عن الفريق .
وغرّد محمد البكيري القريب من إدارة النادي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "x” قائلاً :" جوتا طار " .
وترددت أنباء عن أن اللاعب قد يكون ضمن الصفقة التي ترغب إدارة العميد في تنفيذها مع الشباب لضم المدافع حسان تمبكتي .
الجدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك أساسياً في مباراتي الفريق في الدوري حيث حل كبديل.
وكان الاتحاد قد تعاقد مع اللاعب في يوليو الماضي قادماً من سيلتيك الاسكتلندي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.