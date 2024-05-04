الهزيمة الثالثة للاتحاد على التوالي.. صحف عالمية: هل اقترب رحيل "غالاردو"؟

سلّطت العديدُ من الصحف العالمية الضوءَ على هزيمة الاتحاد بقيادة الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو"، أمس، أمام أبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وخسر الاتحادُ، أمس الجمعة، أمام نظيره أبها بنتيجة "3/1"، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري السعودي.
وقالت صحيفة "Olé" الأرجنتينية: "هزيمة قاسية أخرى لغالاردو، فقد أصبح رحيله أمرًا مفروغًا منه، بعدما خسر أمام أبها المنافس القريب من منطقة الهبوط بالدوري السعودي بنتيجة "1-3".
وأضافت الصحيفة: "أصبح من الصعب للغاية على الاتحاد التأهل إلى دوري أبطال آسيا المقبل، وكان تأثير الخسارة قويًّا على الفريق لدرجة أن المدرب لم يذهب إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة".
وعلقت صحيفة "Tyc Sports": "الاتحاد بقيادة غالاردو يسقط أمام أبها في هزيمته الثالثة على التوالي، ولكن هذه المرة أمام منافس يقاتل لعدم الهبوط".
وكتبت صحيفة "TNT Sports": "الاتحاد ما زال غيرَ قادر على رفع رأسه بعد خسارته 1-3 أمام أبها الذي يصارع على البقاء بالدوري وعدم الهبوط، وأصبح هدف الاتحاد في التأهل لأبطال آسيا معقدًا تمامًا".
وتابعت الصحيفة: "بمجرد انتهاء اللقاء اتّخذ مارسيلو غالاردو قرارًا بعدم حضور المؤتمر الصحفي؛ ممّا عزّز من تداول شائعات خروجه؛ فهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريقه والخامسة في البطولة".