الهزيمة الثالثة للاتحاد على التوالي.. صحف عالمية: هل اقترب رحيل "غالاردو"؟

وأضافت الصحيفة: "أصبح من الصعب للغاية على الاتحاد التأهل إلى دوري أبطال آسيا المقبل، وكان تأثير الخسارة قويًّا على الفريق لدرجة أن المدرب لم يذهب إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة".