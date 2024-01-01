الكشف عن موعدَي مواجهتَي نصف النهائي لكأس الاتحاد السعودي للسيدات.. تعرَّف عليهما

وضم المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة: النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض والقادسية. فيما ضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى: البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم والأمل.