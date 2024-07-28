أخضر الجامعات يحقق 5 ميداليات في دولية الباورلفتنق بأستونيا

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للوطن, مقدمًا تهنئته لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبد الله البنيان، مؤكدًا أهمية الرياضة الجامعية التي تتيح الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة في المحافل الدولية وزرع ثقافة الفوز والحصول على النتائج الفنية المميزة والظهور بصورة مشرفة في سائر المنافسات الدولية.