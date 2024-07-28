أخضر الجامعات يحقق 5 ميداليات في دولية الباورلفتنق بأستونيا
حقق المنتخب السعودي للجامعات 5 ميداليات "3 ذهبيات - فضية - برونزية"، بعد ختام مشاركته في البطولة الدولية الجامعية للباورلفتنق، التي أُقيمت بمدينة تارتو الأستونية.
ونال اللاعب ماجد فلاتة رقمًا عالميًا جديدًا في وزن 66 كجم, إذ توج بذهبية المجموع العام، وذهبية "رفعة الديد ليفت" وبرونزية "رفعة السكوات", فيما حقق زميله عمر شبيب الميدالية الفضية في "رفعة الديد ليفت" وزن 59 كجم, وتمكن اللاعب عبد الرحيم باو من تحقيق الذهب ورقم عالمي جديد في "رفعة البنش" لوزن تحت 83 كجم.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير للوطن, مقدمًا تهنئته لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبد الله البنيان، مؤكدًا أهمية الرياضة الجامعية التي تتيح الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة في المحافل الدولية وزرع ثقافة الفوز والحصول على النتائج الفنية المميزة والظهور بصورة مشرفة في سائر المنافسات الدولية.