البارالمبية الدولية تعتمد التعديلات الجديدة.. و"باعشن" يجتمع برئيس دولي المكفوفين

صادقت اللجنة البارالمبية الدولية، على دمج اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خلال أعمال الجمعية العمومية للجنة التي عُقدت بالعاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، وحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وأكثر من 300 شخص، من ممثلي اللجان البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية والمنظمات الرياضية الدولية لذوي الإعاقة.
واعتمدت الجمعية التي عُقدت على مدى يومين، محضرَ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبارالمبية الدولية التي عُقدت عام 2022م، وتقرير نصف السنة، والتقارير المالية، ومراجعي الحسابات للأعوام المالية 2022م و2023م و2024م.
ووافقت الجمعية على تعديلات لوائح اللجنة البارالمبية الدولية، والتعديلات المقترحة من مجلس إدارة البارالمبية الدولية وأعضاء الجمعية العمومية على اللوائح.
والْتقى "باعشن" -على هامش أعمال الجمعية- برئيس الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين إلجر رحيموف.
وبحث اللقاءُ، تطويرَ رياضات المكفوفين بالمملكة والقارة الآسيوية من خلال الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين، وتبادل الزيارات العلمية بين مسؤولي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد الدولي، على النحو الذي يسهم في تعزيز سبل التعاون بين الجهتين وتطوير هذه الرياضة بالمملكة.