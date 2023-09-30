البارالمبية الدولية تعتمد التعديلات الجديدة.. و"باعشن" يجتمع برئيس دولي المكفوفين

صادقت اللجنة البارالمبية الدولية، على دمج اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خلال أعمال الجمعية العمومية للجنة التي عُقدت بالعاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسونز، وحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وأكثر من 300 شخص، من ممثلي اللجان البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية والمنظمات الرياضية الدولية لذوي الإعاقة.