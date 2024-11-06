رياضة
صحيفة إسبانية: "رونالدو" مطلوب في الهلال لتعويض "نيمار"
ينتهي عقده آخر الموسم الجاري وفشلت إدارة النصر في التجديد معه
كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع رونالدو عقب نهاية تعاقده مع النصر.
وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم تنجح إدارة ناديه في تجديد التعاقد معه.
وبحسب الصحيفة الإسبانية sport فإن الإدارة الهلالية ترى أن رونالدو سيكون البديل المناسب لتعويض نيمار.
وتوترت العلاقة بين نيمار والهلاليين على خلفية تجدُّد إصابته، وغضبه الأخير بعد تغييره أمام الاستقلال الإيراني في "النخبة الآسيوية".