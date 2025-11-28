تضم (23) لاعبًا .. "أخضر 23" يعلن قائمته للمشاركة في كأس الخليج

وتضم قائمة الأخضر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبدالرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، محمد الدوسري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، مبارك الراجح، عبدالله معتوق، عبدالملك العييري، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، بسام هزازي، عبدالعزيز العليوة، سيف رجب، ماجد عبدالله، عبدالله رديف، طلال حاجي، ثامر الخيبري.