رياضة

"النصر" بطلاً للدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاماً

فريق النصر لدرجة البراعم تحت 13 عاماً
فريق النصر لدرجة البراعم تحت 13 عاماً

حسم فريق النصر لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2023-2024 قبل 3 جولات من النهاية.

وحقق النصر فوزًا على مضيفه أحُد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة لحساب الجولة الخامسة عشرة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة.

واستفاد النصر من تعادل ملاحقه الشباب أمام الهلال بنتيجة 3-3 لحساب نفس الجولة، ليتسع الفارق بين النصر والشباب إلى 10 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

ومن المقرر أن يتم تتويج فريق النصر بلقب الدوري في إحدى الجولات القادمة، حيث سيتوقف الدوري حاليًا بسبب فترة الاختبارات الفصلية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org