"النصر" بطلاً للدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاماً

حسم فريق النصر لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2023-2024 قبل 3 جولات من النهاية.
وحقق النصر فوزًا على مضيفه أحُد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة لحساب الجولة الخامسة عشرة، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة.
واستفاد النصر من تعادل ملاحقه الشباب أمام الهلال بنتيجة 3-3 لحساب نفس الجولة، ليتسع الفارق بين النصر والشباب إلى 10 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.
ومن المقرر أن يتم تتويج فريق النصر بلقب الدوري في إحدى الجولات القادمة، حيث سيتوقف الدوري حاليًا بسبب فترة الاختبارات الفصلية.