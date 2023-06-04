"الانضباط" تُصدر قرارات انضباطية عدة.. تعرَّف عليها

وعاقبت اللجنة متوسط ميدان نادي النصر عبدالمجيد الصليهم بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة الفتح، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.