"الانضباط" تُصدر قرارات انضباطية عدة.. تعرَّف عليها

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي قرارات انضباطية عدة على خلفية الأحداث المصاحبة للجولة الثلاثين (الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/ 2023.
وعاقبت اللجنة متوسط ميدان نادي النصر عبدالمجيد الصليهم بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة الفتح، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.
وألزمت اللجنة لاعب العدالة فهد الحربي بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال؛ لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة الاتفاق.
كما ألزمت مدرب نادي الفيحاء فوك رازوفيتش بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال للسبب ذاته في مباراة فريقه الأخيرة أمام الوحدة.