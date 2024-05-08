شملت 17 مدينة ومحافظة.. 747 متقدمًا يشاركون في دورة الحكام المستجدين

أقامت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الحكام المستجدين في جميع مناطق المناطق شملت 17 مدينة ومحافظة؛ بهدف تدعيم المسابقات السعودية بطواقم تحكيم ناشئة تسهم في تغطية هيكلة المسابقات المحلية الجديدة بعد إعلان مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية في يوليو 2023 الذي شمل استحداث 8 مسابقات للفئات السنية.
وكانت لجنة الحكام فتحت المجال في فبراير 2023 للراغبين في التقديم على دورة الحكام المستجدين، وفق 4 شروط: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا بالتاريخ الميلادي، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية أو طالبًا بها كحدٍ أدنى، حيث أجرت اللجنة عملية الفرز والمقابلات لأكثر من 16 ألف متقدم، حيث تم قبول 747 متقدمًا قبولًا مبدئيًا إلى حين اجتياز الدورة التأسيسية.
وسينضم المتقدمون للدورة التأسيسية التي انطلقت الاثنين، وانتهت اليوم الأربعاء، على أن ينضم مجتازو الدورة التأسيسية إلى دورات اللجان الفرعية، وبعد الاجتياز من دورات اللجان الفرعية يشارك المجتازون في دورات الواعدين، ثم تبدأ المشاركة تدريجيًا في مسابقات الفئات السنية، على أن يتم إثر نتائجهم، اختيار الأبرز للانضمام إلى أكاديمية الحكام استعدادًا لبداية مسيرتهم التحكيمية.
وتأتي دورة الحكام المستجدين ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم التي تعتبر أحد عناصر اللعبة، بما يتوافق مع استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أعلنت في سبتمبر 2021 والتي شملت إعادة هيكلة المسابقات المحلية بما يخدم جميع الأعمار لتدعيم المنتخبات الوطنية، ومسار تطوير القوى العاملة.