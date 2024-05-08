شملت 17 مدينة ومحافظة.. 747 متقدمًا يشاركون في دورة الحكام المستجدين

وكانت لجنة الحكام فتحت المجال في فبراير 2023 للراغبين في التقديم على دورة الحكام المستجدين، وفق 4 شروط: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا بالتاريخ الميلادي، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية أو طالبًا بها كحدٍ أدنى، حيث أجرت اللجنة عملية الفرز والمقابلات لأكثر من 16 ألف متقدم، حيث تم قبول 747 متقدمًا قبولًا مبدئيًا إلى حين اجتياز الدورة التأسيسية.