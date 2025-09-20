كومان نجم النصر لـ"سبق": الشوط الثاني كان صعبًا وقدمنا مباراة ممتازة أمام الرياض
أكد النجم الفرنسي كينغسلي كومان، جناح نادي النصر، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن الفريق قدم مباراة ممتازة أمام نادي الرياض، مشيرًا إلى أن الشوط الثاني كان صعبًا للغاية، لكنه أعرب عن سعادته الكبيرة بالمستوى والنتيجة.
وقال كومان عقب نهاية المباراة: "كانت مواجهة قوية، واجهنا بعض التحديات في الشوط الثاني، لكننا تمسكنا بالتركيز واستطعنا إنهاء اللقاء بنتيجة رائعة. أنا سعيد بالأداء الجماعي والروح التي أظهرناها على أرض الملعب".
وحافظ النصر على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مع ختام الجولة الثالثة، بعدما تغلب على ضيفه الرياض بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "الأول بارك".
وأدار المواجهة الحكم السويسري أورس شنايدر، ضمن منافسات جولة "عزنا بطبعنا" المتزامنة مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، في أمسية كروية شهدت تألقًا نصراويًا على المستطيل الأخضر.