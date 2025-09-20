كومان نجم النصر لـ"سبق": الشوط الثاني كان صعبًا وقدمنا مباراة ممتازة أمام الرياض

أكد النجم الفرنسي كينغسلي كومان، جناح نادي النصر، في تصريح خاص لـ"سبق"، أن الفريق قدم مباراة ممتازة أمام نادي الرياض، مشيرًا إلى أن الشوط الثاني كان صعبًا للغاية، لكنه أعرب عن سعادته الكبيرة بالمستوى والنتيجة.