الهلال يقفز للمركز الـ44 في ترتيب "أوبتا" العالمي لأفضل أندية بالعالم

قفز نادي الهلال السعودي في تصنيف شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات العالمية إلى المركز الـ44 بقائمة أفضل الأندية على مستوى العالم.
وبحسب آخر تحديث في تصنيف "أوبتا" فإن الهلال قد تفوق على العديد من الأندية العالمية أبرزها فنربخشة، غلطة سراي، أوليمبيك ليون، تورينو، ريال بيتيس.
وتواجد أيضاً بالقائمة نادي النصر الذي احتل المركز الـ93، فيما تصدر الأندية فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل أندية العالم.
وجاء بالمركز الثاني ريال مدريد الإسباني، يليه بالمركز الثالث إنترناشيونال، فيما احتل المركز الرابع ليفربول ثم آرسنال ثم باريس سان جيرمان.