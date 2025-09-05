"الأخضر" الشاب يتأهل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية

وشارك "الأخضر الشاب" في جولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن، كما خاض معسكرًا خارجيًا في تايلاند، وشارك في الجولة الآسيوية في تايوان، حيث جمع 188 نقطة عززت تصنيفه الدولي وساهمت في تأهله إلى البطولة العالمية.