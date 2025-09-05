"الأخضر" الشاب يتأهل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية

تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية تحت 18 عامًا إلى نهائيات بطولة العالم، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2025، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة الثنائي أحمد محفوظ وهادي الجرفي، بعد برنامج إعدادي مكثف أشرف عليه الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ڤينيسوس جورني، ضمن خطة تهدف لرفع الجاهزية الفنية والبدنية.
وشارك "الأخضر الشاب" في جولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن، كما خاض معسكرًا خارجيًا في تايلاند، وشارك في الجولة الآسيوية في تايوان، حيث جمع 188 نقطة عززت تصنيفه الدولي وساهمت في تأهله إلى البطولة العالمية.
ويستعد المنتخب حاليًا لخوض منافسات بطولة الألعاب الآسيوية تحت 18 سنة، التي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل، إلى جانب الاستعداد لبطولة العالم بهدف تحقيق نتائج إيجابية تليق بتطور اللعبة محليًا.
وتأتي هذه المشاركة بدعم متواصل من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد السعودي للكرة الطائرة، في إطار تطوير الرياضات النوعية ورفع مستوى التمثيل الدولي للمنتخبات الوطنية.