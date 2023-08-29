مع اقتراب نهاية الانتقالات في أوروبا.. "جواو فيليكس" يقترب من الانضمام للهلال

كشفت صحيفة "Uol" البرازيلية أنه مازال مستقبل البرتغالي جواو فيليكس، غير مؤكد مع أتلتيكو مدريد الإسباني، مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال السعودي قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع جواو مقابل مبلغ قيمته 22 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب اللاعب ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت الصحيفة بأن الأمر قد ينتهي بمهاجم أتلتيكو مدريد إلى التوجه إلى الدوري السعودي إذا لم ينجح في التوقيع لبرشلونة هذا الموسم .
وأوضحت أن اللاعب البرتغالي لم يتلق عرضاً من برشلونة حتى الآن، لذلك قد يكون البديل لجواو اللعب للهلال، الذي سبق وأن رفض عرض النادي السعودي على سبيل الإعارة للاعب، لرغبة النادي في الانتقال الدائم.
وينتهي عقد جواو فيليكس صاحب الـ23 عاماً مع أتليتكو مدريد في 2027، الذي انضم إليه في 2019 قادماً من بنفيكا، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2019 .