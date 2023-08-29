مع اقتراب نهاية الانتقالات في أوروبا.. "جواو فيليكس" يقترب من الانضمام للهلال

وأوضحت أن اللاعب البرتغالي لم يتلق عرضاً من برشلونة حتى الآن، لذلك قد يكون البديل لجواو اللعب للهلال، الذي سبق وأن رفض عرض النادي السعودي على سبيل الإعارة للاعب، لرغبة النادي في الانتقال الدائم.