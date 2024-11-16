في ختام بطولة كأس نيوم الدولية.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على الصين بخماسية

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب الصين بنتيجة 5 - 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على الملعب الترابي لشاطئ نيوم في اليوم الختامي لمنافسات بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال.
وتمكَّن أخضر الشاطئية من تسجيل 5 أهداف في المباراة عن طريق إسلام سراج (هدفين)، ووليد اليوبي (هدفين)، وفهد حمد.
وبذلك يختتم "أخضر الشاطئية" مشاركته في بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال بعد أن لعب أربع مباريات، فاز في اثنتين أمام ألمانيا والصين، وخسر في اثنتين أمام إنجلترا والإمارات.