في ختام بطولة كأس نيوم الدولية.. "أخضر الشاطئية" يتغلب على الصين بخماسية

تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب الصين بنتيجة 5 - 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على الملعب الترابي لشاطئ نيوم في اليوم الختامي لمنافسات بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال.