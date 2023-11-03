بمشاركة 9 دول وفي ثالث أيام المنافسات في تبوك.. الهجن السعودية تحسم الصدارةَ في كأس "الأولمبية"

تصدّرت الهجنُ السعودية قائمةَ المراكز الأولى في منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن 2023، وذلك بعد ختام منافسات اليوم الثالث في البطولة التي تُقام على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، والذي تشارك فيه هجن من تسع دول.
وحقّق ملّاكُ الهجن السعوديين لقبَ "57" شوطًا من أصل "90" شوطًا في منافسات فئات الـ"حقايق، لقايا، وجذاع"، وحلّ ثانيًا مُلّاكُ الهجن الإماراتيون بـ"18" شوطًا، وقطر بثمانية أشواط، والبحرين بأربعة أشواط، والكويت بثلاثة أشواط.
كذلك توّجت المطية "مذيار" لهجن زعبيل، والمطية "تحدي" لمالكها سهيل الرملي، بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"جذاع بكار"، والمطية "شديد" لمالكه القطري حمد جهويل، والمطية "النايد" لمالكه فيصل الهاجري، بكأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"جذاع قعدان"؛ حيث توّج سعادة نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأستاذ محمد بن حمّاد البلوي، ملّاك الهجن أبطال أشواط كأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ"جذاع".
الجدير ذكره أن المطية "مذيار" ظفرت بالتوقيت الأفضل والبالغ "7:36.032" دقيقة؛ حيث تضمّن برنامجُ اليوم الثالث إقامةَ "24" شوطًا على فترتين "صباحية ومسائية"، لفئة الـ"جذاع" "بكار ـ قعدان"، مجموع مسافاتها "120" كيلومترًا "5 كيلومترات لكل شوط"، تتضمّن "14" شوطًا عامًّا، و"4" أشواط كؤوس، و"6" أشواط مفتوح.