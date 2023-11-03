بمشاركة 9 دول وفي ثالث أيام المنافسات في تبوك.. الهجن السعودية تحسم الصدارةَ في كأس "الأولمبية"

الجدير ذكره أن المطية "مذيار" ظفرت بالتوقيت الأفضل والبالغ "7:36.032" دقيقة؛ حيث تضمّن برنامجُ اليوم الثالث إقامةَ "24" شوطًا على فترتين "صباحية ومسائية"، لفئة الـ"جذاع" "بكار ـ قعدان"، مجموع مسافاتها "120" كيلومترًا "5 كيلومترات لكل شوط"، تتضمّن "14" شوطًا عامًّا، و"4" أشواط كؤوس، و"6" أشواط مفتوح.