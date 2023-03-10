رسميًّا.. توجيه اتهامات لنادي برشلونة بالفساد وإساءة الأمانة

اتّهم القضاء الإسباني نادي برشلونة، ورئيسين سابقين له، والمسؤولَ التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا؛ بـ"الفساد"، و"إساءة الأمانة"، و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا؛ بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة، الجمعة.
وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، الناديَ بصفته المعنوية، بالإضافة إلى رئيسَيْه السابقين: جوزيب بارتوميو، وساندرو روسيل.
تتعلَّق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق؛ لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع تتعلَّق بالحكّام.
كما وجّهت الاتهامات إلى: أوسكار غراو، وألبرت سولر؛ وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.
وقال الادعاء: "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، بحيث يقوم، بصفته نائبَ رئيس لجنة التحكيم الفنية، ومقابل المال؛ بأفعال تمنح الأفضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي، وبالتالي في النتائج والمسابقات".
وأشار الادعاء إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، بين عامَيْ 1994 و2018.
تأتي الاتهامات بعد أيام فقط من تأكيد رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا على أن ناديه لم "يشترِ حكامًا يومًا".