رسميًّا.. توجيه اتهامات لنادي برشلونة بالفساد وإساءة الأمانة

وقال الادعاء: "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، بحيث يقوم، بصفته نائبَ رئيس لجنة التحكيم الفنية، ومقابل المال؛ بأفعال تمنح الأفضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي، وبالتالي في النتائج والمسابقات".