طرح تذاكر مواجهتي نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

وكانت المملكة قد استضافت أربع نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية عام 2018م في جدة، وتوّج حينها فريق يوفنتوس باللقب بعد فوزه على منافسه إيه سي ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019م؛ حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على يوفنتوس، أما في النسخة الثالثة فقد كانت في عام 2022م؛ وفيها تمكن فريق إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه على غريمه إي سي ميلان، أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر ميلان من المحافظة على لقبه بعد أن كسب منافسه نابولي. ويُعد فريق يوفنتوس الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد أن تمكن من الحصول عليه في تسع مناسبات ماضية، ثم يليه فريق إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي إيه سي ميلان ثالثاً بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيراً فريقا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.