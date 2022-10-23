تحت شعار "قدام".. إطلاق الهوية البصرية الموحدة للجماهير السعودية في بطولة كأس العالم

وكلمة «قدام» يحمل معناها -وفق اللهجة السعودية المحكية- "عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة"، وتبين الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين: "فنية ولفظية"، تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المُساندة للمنتخب الأول في مهمته العالمية، ودعمه خلال مشواره المقبل في النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، وإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها الدولي.