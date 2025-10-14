لاعب الأخضر السعودي سالم الدوسري رجل المباراة أمام العراق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائد المنتخب السعودي الأول سالم الدوسري "رجل المباراة"، في مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق التي أُقيمت يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، الحاسمة للتأهل إلى المونديال من المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.
وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائيات بعدما تعادل مع العراق بنتيجة (0-0) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خاليًا من النقاط.
وحصلت السعودية على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بينما انتقل المنتخب العراقي لمواجهة الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، ضمن الملحق الآسيوي، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.