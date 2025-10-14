لاعب الأخضر السعودي سالم الدوسري رجل المباراة أمام العراق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائد المنتخب السعودي الأول سالم الدوسري "رجل المباراة"، في مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق التي أُقيمت يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، الحاسمة للتأهل إلى المونديال من المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي.