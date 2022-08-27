مصر تفوز على لبنان.. والسعودية على سوريا.. والمغرب على موريتانيا

استُكملت أمس السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.