مصر تفوز على لبنان.. والسعودية على سوريا.. والمغرب على موريتانيا

استُكملت أمس السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.
وفي المجموعة الرابعة، وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السعودية فوزًا على منتخب سوريا بنتيجة 4-3.
سجل أهداف المنتخب السعودي كل من عمار اليهيبي ومحمد هزازي وطلال حاجي ونواف البشري، بينما جاءت أهداف منتخب سوريا عن طريق كاوا عيسى (هدفين) وأنس دهان.
وضمن المجموعة ذاتها، وعلى ملعب السيق، حقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 9-0 على منتخب لبنان.
سجل أهداف منتخب مصر كل من أحمد محمد وعمر حمدين (هدفين) وإبراهيم محمد ومبروك محمد وحسام عبدالكريم وعلي رياض وعمر سيد معوض وهشام حداد.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، يليه المنتخب السعودي بـ3 نقاط، ثم منتخبا سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.
وفي المجموعة الثالثة، وعلى ملعب السيق، حقق منتخب المغرب فوزًا على منتخب موريتانيا بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد أرشيدي.
وضمن المجموعة ذاتها، وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب العراق فوزًا بنتيجة 2-1 على منتخب جزر القمر.
سجل علي أكبر الدراجي هدفي منتخب العراق، بينما جاء هدف جزر القمر عن طريق اللاعب سيف الدين أحمد.
وبتلك النتيجة يتربع منتخب العراق على صدارة ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، يليه منتخبا المغرب وجزر القمر برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.
وتحصل المنتخبات على راحة سلبية اليوم الأحد قبل أن تقام منافسات الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء.