"عبد الرحمن غريب" و"سالم الدوسري" ضمن أكثر اللاعبين صناعة للفرص

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عن قائمة، أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص آخر 5 مواسم في دوري المحترفين.
وتضمنت القائمة عبد الرحمن غريب لاعب النصر الذي احتل المركز الثاني، حيث نجح في صناعة 153 فرصة لتسجيل الأهداف بعد محمد الكويكبي لاعب الاتفاق الذي صنع 173 فرصة للأهداف.
وجاء في المركز الثالث سالم الدوسري لاعب الهلال الذي صنع 149 فرصة، بينما احتل المركز الرابع صالح العمري لاعب أبها حيث نجح في صناعة 121 فرصة.
في حين جاء أحمد الزين لاعب نادي أبها في المركز الخامس بصناعة 114 فرصة تسجيل أهداف في الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، نادي الشباب برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.