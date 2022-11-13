"عبد الرحمن غريب" و"سالم الدوسري" ضمن أكثر اللاعبين صناعة للفرص

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عن قائمة، أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص آخر 5 مواسم في دوري المحترفين.

وتضمنت القائمة عبد الرحمن غريب لاعب النصر الذي احتل المركز الثاني، حيث نجح في صناعة 153 فرصة لتسجيل الأهداف بعد محمد الكويكبي لاعب الاتفاق الذي صنع 173 فرصة للأهداف.