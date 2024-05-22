بمناسبة إنجاز صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن.. أمير القصيم يهنئ إدارة نادي "الخلود"

من جانبه، قدّم "الخليفة" الشكر لأمير منطقة القصيم ولنائبه، على اهتمامهما البالغ بالرياضة والرياضيين، ومتابعتهما الدائمة لشؤون الأندية بالمنطقة، لافتًا إلى أن ما تحقق يأتي امتدادًا لدعمهما اللامحدود للأندية الرياضية بالمنطقة.