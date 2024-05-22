بمناسبة إنجاز صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن.. أمير القصيم يهنئ إدارة نادي "الخلود"

هنّأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، رئيسَ مجلس إدارة نادي الخلود بمحافظة الرس محمد الخليفة، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين؛ بمناسبة إنجاز صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن للمحترفين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير منطقة القصيم برئيس النادي، مشيدًا بما حققه نادي الخلود من نتائج مميزة، عادًا هذا الإنجاز فخرًا وامتدادًا لما تَحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي.
من جانبه، قدّم "الخليفة" الشكر لأمير منطقة القصيم ولنائبه، على اهتمامهما البالغ بالرياضة والرياضيين، ومتابعتهما الدائمة لشؤون الأندية بالمنطقة، لافتًا إلى أن ما تحقق يأتي امتدادًا لدعمهما اللامحدود للأندية الرياضية بالمنطقة.