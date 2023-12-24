لاعب النصر "لابورت" يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد الإسباني

وكان نادي النصر قد أعلن عن تعاقده مع المدافع الإسباني "إيميريك لابورت" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقدٍ بلغت قيمته نحو 15 مليون يورو حتى عام 2026، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.