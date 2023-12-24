لاعب النصر "لابورت" يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد الإسباني

كشفت صحيفة "Marca" الإسبانية، عن دخول الإسباني "إيميريك لابورت" مدافع نادي النصر، ضمن دائرة اهتمام نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في ضم لابورت على سبيل الإعارة، بعد إصابة "ديفيد ألابا" مدافع الفريق الإسباني، والذي سيغيب لفترة طويلة.
وأكّدت الصحيفة على أن "إيميريك لابورت" لن يغادر النصر والانتقال إلى ريال مدريد؛ إذ يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي.
وكان نادي النصر قد أعلن عن تعاقده مع المدافع الإسباني "إيميريك لابورت" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقدٍ بلغت قيمته نحو 15 مليون يورو حتى عام 2026، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويحتلّ النصرُ وصافةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدّر.