فخر الوطن ونجم آسيا الأول.. إشادات واسعة بتتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

وقال الصحفي محمد الشنيف في تغريدة له: "أول لاعب سعودي يحقق الجائزة مرتين، لاعب أسطورة يستحق الجائزة ويستحق كل محفل كبير يتواجد فيه. مسيرة سالم مثال على التطور، من موهبة إلى نجم، ثم إلى لاعب مؤثر وأخيرًا إلى أسطورة."