فخر الوطن ونجم آسيا الأول.. إشادات واسعة بتتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من الإعلاميين والرياضيين والجماهير السعودية، عقب تتويج نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2025، ليصبح أول لاعب سعودي يحقق الجائزة مرتين في تاريخه الرياضي.
وفاز الدوسري بالجائزة مساء اليوم الخميس، عن موسم 2024 / 2025، بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات مميزة مع نادي الهلال والمنتخب الوطني، تُوجت بعدة إنجازات على الصعيدين المحلي والقاري.
وعبّر الرياضيون والجماهير عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز الذي يعكس تفوق اللاعب وتألقه الدائم، مؤكدين أن تتويجه مستحق ويُعد فخرًا لكرة القدم السعودية بأكملها، وليس له وحده فقط.
وأشاد محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، بالنجم المتوج قائلًا: "أسطورة الأساطير سالم الدوسري.. فخر الوطن ونجم آسيا الأول، ما هو غريب عليه التميز، لاعب من طراز نادر، أخلاق وموهبة وروح قتالية، يستحق جائزة أفضل لاعب في آسيا بكل جدارة."
كما كتب أحد المغردين معبرًا عن إعجابه بمسيرة اللاعب: "أنت الأفضل دائمًا يا سالم الدوسري، مشوار حافل بالركض والشغف والتضحية والنجاح. نجاحك ليس لك وحدك، بل لنا جميعًا، لأنك تمثل جمالية كرة القدم."
وقال الصحفي محمد الشنيف في تغريدة له: "أول لاعب سعودي يحقق الجائزة مرتين، لاعب أسطورة يستحق الجائزة ويستحق كل محفل كبير يتواجد فيه. مسيرة سالم مثال على التطور، من موهبة إلى نجم، ثم إلى لاعب مؤثر وأخيرًا إلى أسطورة."
وأضاف "الشنيف": "كل من يقلل من استحقاق سالم للجائزة، فهو في الواقع يقلل من قدرته على طرح الآراء بعقلانية."
ويُعد تتويج سالم الدوسري استمرارًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وترسيخًا لمكانته كأحد أبرز نجوم القارة الآسيوية، وواجهة مشرفة لكرة القدم السعودية في المحافل الدولية.