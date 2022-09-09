"ديفيد أوسبينا" حارس "النصر" يتصدر قائمة أكثر الحراس الكولومبيين قيمة سوقية

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى سوق الانتقالات وقيمة اللاعبين السوقية، قائمة لأكثر حراس المرمى الكولومبيين قيمة خلال الوقت الحالي.
ووفقًا للموقع العالمى: فقد جاء ديفيد أوسبينا حارس النصر في صدارة قائمة حراس المرمى الأكثر قيمة سوقية برصيد 5 ملايين يورو.
واحتلّ اوسبينا المركز الأول متفوقًا على الحارس كاميلو فارغاس صاحب المركز الثاني برصيد 2.5 مليون يورو، يليه الحارس ماير في المركز الثالث برصيد 2.4 مليون يورو.
وكان النصر السعودي تعاقد مع ديفيد أوسبينا في شهر يوليو الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين.
ويستعدّ النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتلّ النصر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق ضمك المركز الخامس برصيد 6 نقاط.