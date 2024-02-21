ضمن بطولة إسبانيا الدولية.. الأخضر تحت 17 عامًا يخسر مواجهة إنجلترا بثلاثية

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: موسى آل عيد في حراسة المرمى، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ثاري أحمد، حبيب آل انتيف، سعيد الدوسري، عبدالهادي مطري، الوليد العوفي، سالم عبدالله.