محافظ الأحساء يتسلّم شعلة الألعاب السعودية 2022

تسلّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم في مقر المحافظة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية، بحضور الأميرة دليل بنت فيصل آل سعود وأعضاء اللجنة المنظمة العليا، وعدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، وحضور مدير جولة شعلة الألعاب السعودية المهندس تركي مهرجي، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأحساء.