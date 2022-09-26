محافظ الأحساء يتسلّم شعلة الألعاب السعودية 2022

تسلّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم في مقر المحافظة، شعلة دورة الألعاب السعودية 2022، في إطار جولتها الترويجية، بحضور الأميرة دليل بنت فيصل آل سعود وأعضاء اللجنة المنظمة العليا، وعدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، وحضور مدير جولة شعلة الألعاب السعودية المهندس تركي مهرجي، حيث تجولت الشعلة في عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأحساء.
وأشاد محافظ الأحساء بما يحظى به القطاع الرياضي من الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وهو ما جعل المملكة وجهة رياضية للعديد من الفعاليات العالمية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مثمناً المتابعة المستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وانطلقت الشعلة من مدينة الرياض في رحلة تهدف لقطع مسافة 3500 كم في جميع أنحاء المملكة للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية.
ويأتي ذلك استعداداً لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، ستستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الحالي 2022م، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 45 رياضةً أولمبيةً.