الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة فلسطين بحضور "المسحل"

وأكد لاعب المنتخب صالح أبو الشامات أهمية المواجهة، مشددًا على أن الأخضر سيدخل اللقاء بهدف الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي. وأوضح أن المباراة تُعد محطة مهمة في مشوار المنتخب، مشيرًا إلى قوة المنتخب الفلسطيني، وأن التركيز العالي سيكون سلاح اللاعبين لحسم التأهل ومواصلة المنافسة في البطولة.