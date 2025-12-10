رياضة
الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة فلسطين بحضور "المسحل"
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب فلسطين، في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا على ملعب لوسيل، ضمن ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2025.
وجرت الحصة التدريبية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وبدأت باجتماع للمدير الفني إيرفي رينارد مع اللاعبين، تلاه مران إحماء، ثم تدريبات تكتيكية في مربعات محددة، تضمنها مران للاستحواذ على الكرة وخطط تكتيكية متنوعة.
وأكد لاعب المنتخب صالح أبو الشامات أهمية المواجهة، مشددًا على أن الأخضر سيدخل اللقاء بهدف الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي. وأوضح أن المباراة تُعد محطة مهمة في مشوار المنتخب، مشيرًا إلى قوة المنتخب الفلسطيني، وأن التركيز العالي سيكون سلاح اللاعبين لحسم التأهل ومواصلة المنافسة في البطولة.