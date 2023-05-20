على حساب عُمان.. منتخب مصر يُتوَّج بطلاً لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

توَّج النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي محمد روراوة، والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، منتخب مصر بلقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، التي اختُتمت منافساتها مساء اليوم بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد المباراة النهائية أمام منتخب عُمان.
وجاء ذلك بعد فوز منتخب مصر على منتخب عُمان بنتيجة 4-2. وسجل لمنتخب مصر كل من حسان حسين (هدفَين)، وإسماعيل عبدالقدوس وهيثم محسوب، بينما جاء هدفا عُمان عن طريق يحيى المريكي وخالد العريمي.
وتسلَّم لاعبو منتخب مصر كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما تسلم لاعبو منتخب عُمان الميدالية الفضية، عقب انتهاء المباراة التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا بملعب كورنيش الحمراء.