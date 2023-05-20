على حساب عُمان.. منتخب مصر يُتوَّج بطلاً لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

توَّج النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي محمد روراوة، والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، منتخب مصر بلقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، التي اختُتمت منافساتها مساء اليوم بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد المباراة النهائية أمام منتخب عُمان.