مسؤولو النصر والدوري السعودي يخططون لتمديد عقد "كريستيانو رونالدو"

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النصر يخططون لإجراء محادثات خلال هذا الصيف لتمديد عقد نجم الفريق البرتغالى كريستيانو رونالدو لمدة عام آخر.
وقال الصحفي "بن جاكوبس"إن مسؤولي النصر والدوري السعودي للمحترفين لديهم الرغبة في التوقيع مع رونالدو الذي يمتد عقده الحالي حتى عام 2025، على عقد جديد .
وأشار "جاكوبس" إلى أن رونالدو أيضاً منفتح على فكرة التجديد لعام إضافي، وقد يجعله هذا الأمر يلعب بعد عيد ميلاده الـ41 .
ويقدم رونالدو مع النصر مستويات وأرقامًا مذهلة، فقد حطم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.