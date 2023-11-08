بينهم "زيدان ولوران بلان".. أسماءٌ عالمية مطروحة لتدريب الاتحاد خلفًا لـ"سانتو"

وقال الصحفي "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "الاتحاد يعمل على التعاقد مع مدرب جديد ليحل محل نونو سانتو الذي تمت إقالته، وتم وضع اسمي الإسباني جولين لوبيتيغي، والألماني هانسي فليك مدرب منتخب ألمانيا السابق، كهدفين رئيسييْن للتفاوض مع أحدهما".