انطلاق منافسات "الحقائق" ضمن مهرجان ولي العهد للهجن.. غدًا

ويُثَبَّت جهاز الراكب الآلي على ظهور الهجن بصورة جيدة حتى لا يسقط في أثناء الركض، ومع ضربة البداية يقوم صاحب الهجن من خلال متابعة السباق في سيارته من خارج المضمار بمهمة إعطاء الأوامر للجهاز وإسماع المطية صوت صاحبها المألوف عليها، مستخدمًا في ذلك جهاز تحكم يعطي الذراع أمرًا لتحفز الهجن على زيادة سرعتها، حيث يجري تصنيع الجهاز في الورش المحلية، وتدخل ضمن مكوناته آلة الشنيور، التي تعمل بالبطارية وجهاز إرسال لاسلكي صوتي، إضافة إلى سماعتين وجهاز تحكم وذراع بلاستيكية قابلة للحركة، ويتم تجميع تلك الأجهزة وتثبيتها على هيكل حديدي صُنِعَ لهذه المهمة فقط، وتبدأ أسعارها من 1200 إلى 1700 ريال، حيث تجهز المطية قبل السباق بالعديد من المشغولات الأخرى؛ مثل الشرشف المزخرف لحمايتها من أشعة الشمس، والفدامة لتقليل تعرضها لكميات الغبار، وخطام لقودها، والقيد في أثناء الانتهاء من السباق وتبريكها.