رسمياً.. "النصر" يظفر بخدمات الكرواتي "بروزوفيتش" حتى 2026

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ووقّع مارسيلو بروزوفيتش عقد انتقاله إلى النصر السعودي حتى 2026، وبلغت قيمة صفقة انتقال اللاعب إلى النصر 18 مليون يورو".
يُذكر أن التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية للصفقة لعبت دوراً في تأخرها، حيث اتفق النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، ثم طلب بروزوفيتش 100 مليون يورو في 3 مواسم.
ولاحقاً قرر النصر خفض سعر الشراء المتفق عليه، قبل أن يصل لاتفاق جديد مع إنتر يبلغ 18 مليون يورو فقط.
يُذكر أن بروزوفيتش كان أحد أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري، وعلق اللاعب في مقطع فيديو بثه حساب النصر في "تويتر": لا تقلقوا.. أنا هنا.. أنا اخترت النصر".