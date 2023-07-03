رسمياً.. "النصر" يظفر بخدمات الكرواتي "بروزوفيتش" حتى 2026

يُذكر أن التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية للصفقة لعبت دوراً في تأخرها، حيث اتفق النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، ثم طلب بروزوفيتش 100 مليون يورو في 3 مواسم.