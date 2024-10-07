على الرغم من مطالبتهم بمعاملة خاصة.. بريطانيا تطالب بتفتيش "صلاح" و"هالاند" و"دي بروين" في المطارات

وكشفت "ذا صن" أن الحكومة البريطانية أصرت على ضرورة تفتيش النجوم مثل أي شخص آخر، وقال مصدر للصحيفة: هذا ليس مظهراً جيداً للدوري الإنجليزي الممتاز، عملت الحكومة على سد الثغرات الأمنية المحتملة، من خلال إخضاع الطائرات الخاصة للتفتيش، ومن غير المعقول أن يعتقد لاعبو كرة القدم يجب أن يعاملوا بشكل مختلف عن الباقين.