بعد رفض منحه التدابير الوقتية.. الاستئناف الفرصة الأخيرة لتحقيق آمال الهلال

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت في الأول من شهر مايو الماضي قرارًا بإلزام الهلال، بالتضامن مع لاعبه محمد كنو، بدفع تعويض مالي لنادي النصر، قدره 27 مليون ريال، إضافة إلى منع الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتَين متتاليتَين، إلى جانب إيقاف اللاعب محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ وذلك نظرًا للشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد الهلال وكنو بعد توقيع الأخير عقدًا مع ناديه الحالي، رغم أنه سبق أن وقَّع عقدًا للانضمام لنادي النصر بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ دون الحاجة للحصول على موافقة ناديه الحالي.