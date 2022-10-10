رياضة

"النصر" و "الاتحاد" يسعيان لمواصلة الانتصارات .. في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري روشن

"النصر" و "الاتحاد" يسعيان لمواصلة الانتصارات .. في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري روشن
محمد السيد
محمد السيد

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام خمس مباريات على النحو التالي :

التعاون - أبها

تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة .

يدخل التعاون المباراة وهو يملك من النقاط 14 نقطة فيما يملك منافسه أبها 4 نقاط.

ضمك - الاتحاد

تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك 14 نقطة فيما يملك منافسه ضمك 11 نقطة.

الفيحاء - الاتفاق

تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

يدخل الفيحاء المباراة وهو يملك نقطتين فقط، فيما يملك منافسه الاتفاق 6 نقاط.

الخليج - الفتح

تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

نادي الاتحاد
نادي أبها
نادي النصر
نادي العدالة
نادي ضمك
نادي التعاون
نادي الفتح
نادي الخليج
دوري روشن السعودي للمحترفين

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