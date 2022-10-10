"النصر" و "الاتحاد" يسعيان لمواصلة الانتصارات .. في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري روشن

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام خمس مباريات على النحو التالي :
تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة .
يدخل التعاون المباراة وهو يملك من النقاط 14 نقطة فيما يملك منافسه أبها 4 نقاط.
تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
يدخل الاتحاد المباراة وهو يملك 14 نقطة فيما يملك منافسه ضمك 11 نقطة.
تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
يدخل الفيحاء المباراة وهو يملك نقطتين فقط، فيما يملك منافسه الاتفاق 6 نقاط.
تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الرياض حيث تقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.