ذهبيتان لتونس والجزائر وفضية للبحرين.. أفضل يوم للعرب في أولمبياد باريس

يعتبر أمس الجمعة من أفضل أيام العرب في أولمبياد باريس مع حصاد ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية؛ حيث أحرزت الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كليوغرامًا في الملاكمة للسيدات بأولمبياد باريس، وتغلبت "خليف" على الصينية "يانغ ليو" المصنفة ثانية "5-0" بإجماع الحكام.