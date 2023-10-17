بيع الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا قطر 2023..السعودية وقطر والهند الأكثر شراءً

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر2023،عن بيع الدفعة الأولى من تذاكر البطولة، والبالغ عددها أكثر من 150 ألف تذكرة، مشيرة إلى أن قطر والسعودية والهند تصدرت الدول الأكثر شراءً لتذاكر البطولة على مستوى العالم.
وقال الحساب الرسمي للبطولة على منصة (إكس): "إصدار المزيد من تذاكر كأس آسيا AFC 2023 قريبًا.. تم بيع الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا AFC قطر 2023 والبالغ عددها أكثر من 150 ألف تذكرة، منها 81,209 نفدت خلال 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".
وأضاف : "تصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراءً لتذاكر البطولة على مستوى العالم".
وتستضيف قطر نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة، خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير 2024.