بيع الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا قطر 2023..السعودية وقطر والهند الأكثر شراءً

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر2023،عن بيع الدفعة الأولى من تذاكر البطولة، والبالغ عددها أكثر من 150 ألف تذكرة، مشيرة إلى أن قطر والسعودية والهند تصدرت الدول الأكثر شراءً لتذاكر البطولة على مستوى العالم.