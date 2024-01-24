في ختام دور المجموعات لكأس آسيا.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة تايلاند

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، بعده تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.