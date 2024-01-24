في ختام دور المجموعات لكأس آسيا.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة تايلاند

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب تايلاند يوم غد الخميس على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، بعده تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب "حسان التمبكتي" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخبَي عُمان وقرغيزستان، وتبقى مواجهته الأخيرة أمام منتخب تايلاند.