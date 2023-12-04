"الهلال" يحتج على طرد "البليهي" أمام النصر في الديربي

وكان القانوني "سعود الرمان" قد أكد في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطرد المباشر للبليهي، سيوقفه مباراةً واحدة فقط مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي.. وإن دوّنها الحكَم على أنها إساءة؛ ستتحول لمباراتين وغرامة 20 ألف ريال.