"الهلال" يحتج على طرد "البليهي" أمام النصر في الديربي

قدّمت إدارة الهلال احتجاجًا على الكارت الأحمر الذي حصل عليه لاعب الفريق على البليهي، خلال مباراة فريقه في الديربي أمام النصر يوم الجمعة الماضي.
وكان البليهي قد تلقى البطاقة الحمراء خلال المباراة في الدقيقة الـ90، بعد احتفالية استفزازية قام بها مُدافع الهلال أمام مدرجات جماهير النصر بعد هدف فريقه.
وكان القانوني "سعود الرمان" قد أكد في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطرد المباشر للبليهي، سيوقفه مباراةً واحدة فقط مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي.. وإن دوّنها الحكَم على أنها إساءة؛ ستتحول لمباراتين وغرامة 20 ألف ريال.
وحقق الهلال، الجمعة الماضية، بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس فوزًا ثمينًا في الديربي أمام النصر بنتيجة (3/0)، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.