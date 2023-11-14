"طبيب البرازيل": نيمار يستجيب للعلاج لكن التعافي سيكون طويلاً.. ولا توقعات بموعد عودته

وأضاف "الإصابات تختلف من لاعب لآخر. بشكل عام هناك إصابات مصاحبة يمكن أن تكون على القدر نفسه من الأهمية، مثل إصابة الغضروف المفصلي. كل هذا يجعل الإجراء أكثر تعقيداً مع فترة تعافٍ أبطأ. ولهذا السبب لا نتحدث عن جدول زمني".