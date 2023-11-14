"طبيب البرازيل": نيمار يستجيب للعلاج لكن التعافي سيكون طويلاً.. ولا توقعات بموعد عودته

أكّد رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أمس الإثنين، أن مهاجم الهلال نيمار يتعافى جيداً من الجراحة التي خضع لها في الركبة بعد إصابته الشهر الماضي، لكن لا توجد توقعات بموعد عودته للملاعب.
وبحسب "رويترز" قال لاسمار في مؤتمر صحفي بمركز تدريب المنتخب البرازيلي في تريزوبوليس، إن اللاعب البالغ عمره 31 عاماً يستجيب "بشكل جيد للغاية"، لكن التعافي سيكون طويلاً، ويجب عليه التركيز على هذه العملية.
وأضاف "لقد أظهر منذ اللحظة الأولى أنه ينفذ ما نقترحه. إنه يعلم أنها عملية سيحتاج خلالها كل منا، إلى اختصاصي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية حتى نتمكن من استعادته في أقرب وقت ممكن".
وقال لاسمار، الذي أجرى الجراحة للمهاجم الدولي، إنه ليس من الممكن حتى الآن تحديد موعد لعودة لاعب الهلال.
وأضاف "الإصابات تختلف من لاعب لآخر. بشكل عام هناك إصابات مصاحبة يمكن أن تكون على القدر نفسه من الأهمية، مثل إصابة الغضروف المفصلي. كل هذا يجعل الإجراء أكثر تعقيداً مع فترة تعافٍ أبطأ. ولهذا السبب لا نتحدث عن جدول زمني".
وأُصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى بيلو هوريزونتي.
وتلتقي البرازيل، التي تحتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسبع نقاط، مع كولومبيا صاحبة المركز الخامس بست نقاط بعد غد الخميس.. وتستضيف الأرجنتين المتصدّرة برصيد 12 نقطة يوم الثلاثاء المقبل.