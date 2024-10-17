مع اقتراب نهاية 2024 .. تعرّف على أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم

كشفت مجلة "forbes" الأمريكية عن أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم في عام 2024، مع اقتراب العام من نهايته.
وذكرت المجلة الأمريكية أن المملكة تضم 4 لاعبين من أفضل 10 لاعبي كرة قدم من حيث الأجر، بما في ذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي.
وتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا فى العالم نجم النصر كريستيانو رونالدو الذي يحصل علي 285 مليون دولار في 2024، والذي تقدم على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامى الحاصل على أجر يقدر بـ 135 مليون دولار.
واحتل المركز الثالث البرازيلي نيمار نجم الهلال، الذي يحصل على 110 ملايين دولار، يليه رابعًا نجم الاتحاد كريم بنزيما، الذي يحصل على 104 ملايين دولار في 2024.
وجاء بالمركز الخامس كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي يحصل على 90 مليون دولار، ثم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، والذي يحصل على 60 مليون دولار، ثم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ويحصل على 55 مليون دولار.
وجاء نجم النصر السنغالي ساديو مانى المركز التاسع حيث يحصل على 52 مليون دولار، بعد نجم ليفربول المصري محمد صلاح الذي يحصل على 53 مليون دولار، بينما وقع بالمركز العاشر البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي والذي يحصل على 39 مليون دولار.