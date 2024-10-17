مع اقتراب نهاية 2024 .. تعرّف على أعلى لاعبي كرة القدم أجراً في العالم

وجاء بالمركز الخامس كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي يحصل على 90 مليون دولار، ثم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، والذي يحصل على 60 مليون دولار، ثم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ويحصل على 55 مليون دولار.