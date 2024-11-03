55 شوطاً تضع الملاك السعوديين في صدارة "بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن"

كما يتزامن إقامة البطولة مع تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل"، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، باعتبارها موروثًا ثقافيًا أصيلًا، ومكونًا أساسيًا في البناء الحضاري.