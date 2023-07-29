جوارديولا: السعودية تريد تأسيس دوري قوي.. وحتى الآن ناجحة في ذلك

رويترز: قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، اليوم السبت: إن السعودية غيَّرت شكل سوق الانتقالات في إطار سعيها لـ"تأسيس دوري قوي" بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.
وانضم محرز، الذي سجل 78 هدفًا، وصنع 59، في فترته المليئة بالألقاب مع سيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي اليوم الجمعة.
وأجاب جوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي: "بالتأكيد استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية". وأضاف: "السعودية غيَّرت شكل سوق الانتقالات. قبل أشهر عدة كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية".
وتابع المدرب الإسباني: "أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضًا خياليًا؛ ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".
وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للعديد من اللاعبين منذ انتقال رونالدو إلى النصر في يناير الماضي؛ إذ انضم كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، إلى الاتحاد بطل الدوري، وجوردان هندرسون قائد ليفربول إلى الاتفاق.
وقال جوارديولا: "السعودية تريد تأسيس بطولة دوري قوي.. وحتى الآن ناجحة في ذلك".
واختتم مدرب مانشستر سيتي: "في الوقت الحالي لا نعلم إلى متى يمكن للسعودية الحفاظ على ذلك، لكن الشعور أن الأمر سيستمر لفترة. اللاعبون يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك".