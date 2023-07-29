جوارديولا: السعودية تريد تأسيس دوري قوي.. وحتى الآن ناجحة في ذلك

وأجاب جوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي: "بالتأكيد استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية". وأضاف: "السعودية غيَّرت شكل سوق الانتقالات. قبل أشهر عدة كان كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية".