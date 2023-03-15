انطلاق منافسات الجولة 20 من ممتاز السلة.. "الهلال" في ضيافة "ضباء"

تستأنف، غدًا الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة العشرين بإقامة مباراتين؛ إذ يلتقي ضباء الذي يحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بنظيره الهلال الذي يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة عند الساعة 5 مساءً على صالة وزارة الرياضة في تبوك.
ويلتقي الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بنظيره الاتحاد الذي يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة عند الساعة 6:30 مساء على صالة وزارة الرياضة في مكة المكرمة.
وتستكمل بقية المنافسات الجمعة المقبل، إذ يلتقي الأنصار الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، بنظيره العدالة الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة عند الساعة 4 مساءً على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة.
ويلتقي التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بنظيره الفتح الذي يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة عند الساعة 4 مساء على صالة نادي التعاون.
وتلعب يوم السبت مباراتان؛ إذ يلتقي النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بنظيره السلام الذي يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة عند الساعة 4 مساء على صالة نادي النصر.
ويلتقي أحُد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بنظيره الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد 36 نقطة، متقدمًا على النصر بفارق التسجيل النقطي، ويقام اللقاء عند الساعة 7 مساء على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة.