انطلاق منافسات الجولة 20 من ممتاز السلة.. "الهلال" في ضيافة "ضباء"

ويلتقي أحُد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بنظيره الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد 36 نقطة، متقدمًا على النصر بفارق التسجيل النقطي، ويقام اللقاء عند الساعة 7 مساء على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة.