اتحاد القدم يعقد اجتماعه الثالث لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر (الجاري)، الاجتماع الثالث لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وفق ما أوضحه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» موقع التواصل الاجتماعي.
ووجّه الاتحاد السعودي الدعوة إلى أندية أعضاء الجمعية العمومية لترشيح ممثليها على أن يكونوا من منسوبي النادي، وذلك لمناقشتهم واطلاعهم على آخر المستجدات حيال المشروع.
يُذكر أن المشروع يضم في عضويته خبراء دوليين في التوثيق الرياضي، مرشحين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وممثلاً من وزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودارة الملك عبدالعزيز ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.