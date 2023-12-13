اتحاد القدم يعقد اجتماعه الثالث لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

يُذكر أن المشروع يضم في عضويته خبراء دوليين في التوثيق الرياضي، مرشحين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وممثلاً من وزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودارة الملك عبدالعزيز ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.