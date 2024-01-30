دور ألعاب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة 2024) : الأخضر السعودي يرفع رصيده إلى 26 ميدالية متنوعة

رفع المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، الرصيد السعودي من الميداليات إلى 26 ميدالية (11 ذهبيات، 10 فضيات، 5 برونزيات) في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي يستضيفها نادي الثقة بالشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بتحقيقه 17 ميدالية (8 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات) في المنافسات التي جرت مساء اليوم الثلاثاء.