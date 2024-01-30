دور ألعاب آسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة 2024) : الأخضر السعودي يرفع رصيده إلى 26 ميدالية متنوعة

رفع المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، الرصيد السعودي من الميداليات إلى 26 ميدالية (11 ذهبيات، 10 فضيات، 5 برونزيات) في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي يستضيفها نادي الثقة بالشارقة حتى الثالث من فبراير المقبل، بتحقيقه 17 ميدالية (8 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات) في المنافسات التي جرت مساء اليوم الثلاثاء.
وقص العداء علي النخلي، شريط ميداليات أم الألعاب السعودية، عقب فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية، لسباق 100م (T37)، بزمن 11.81 ثانية، ونال زميله ثامر الزهراني البرونزية بزمن 12.40 ثانية، بعد أن ذهبت الفضية للعراق.
وأضاف زميله العداء نور الصناع، الذهبية السعودية الثانية في منافسات اليوم، بنيله ذهبية سباق 100م (T44/64)، بعد أن جاء أولاً بزمن 12.09 ثانية، ونال زميله جواد العلوي الميدالية البرونزية بزمن 12.19 ثانية، بعد أن ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للبنان.
وانتزع العداء العالمي عبدالرحمن القرشي، ذهبيتين في منافسات اليوم، عقب فوزه بالمركز الأول لسباق 100م كراسي متحركة (T53) بزمن 14.76 ثانية، وذهبية سباق 400م كراسي متحركة (T53) بزمن 51.06 ثانية.
وخطف العداء جمعان الزهراني، ميداليتين ذهبية أولى في أم الألعاب اليوم، الأولى لسباق 100م للكراسي المتحركة (T54)، بزمن 14.42 ثانية، في حين جاءت ذهبيته الثانية لسباق 400م كراسي متحركة من الفئة نفسها بزمن 49.31 ثانية، وهي التي نال فضيتها زميله البراء القرني بزمن 49.75 ثانية وأضاف عليها برونزية سباق 1500م كراسي (T54) بزمن 3.06.58 دقيقة.
وطارت الرامية سارة الجمعة، بالمركز الأول وذهبية مسابقة دفع الجلة، بعد أن رمت لمسافة 6.09م، في حين نالت الإمارات الفضية، وعمان البرونزية.
وفاز الرامي زياد الخريب، بالمركز الثاني والميدالية الفضية، لمسابقة رمي القرص (F11) للإعاقة البصرية، بعد أن رمى لمسافة 26.67م.
ونال الرامي هاني النخلي، ذهبية مسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 10.27م، وفضية مسابقة رمي الرمح جلوس، برميه لمسافة 20.57م، في حين نالت العراق الذهبية والإمارات البرونزية.
ونال ثامر الزهراني ميداليته الثانية هذا اليوم، عقب فوزه بالميدالية الفضية لسباق 400م (T37) بزمن 56.28 ثانية، بعد أن نالت العراق ذهبية وبرونزية السباق.
وحصلت الرامية ناضا الحميداني، على برونزية مسابقة رمي القرص، بعد أن رمت لمسافة 6.27م، خلف البحرين والعراق على التوالي.
وتأهل الرامي حيدر سلامي، إلى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، بعد تحقيقه فضية دفع الجلة بمسافة 11.50م.
حقق لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة، محمد العلي، ميداليتين فضيتين في ختام منافسات لعبة الريشة الطائرة التي جرت في نادي الثقة اليوم الثلاثاء.
وجاء تحقيق العلي للفضيتين، عقب حلوله ثانيًا في منافسات الفردي، بفوزه اليوم على نظيره البحريني أحمد علي، محققًا ثلاثة انتصارات من أصل أربع مباريات في الدورة، وهو الذي كان قد خسر في مباراته الأولى بالدورة، أمام صاحب الميدالية الذهبية العراقي علي الأسدي.
وجاءت فضية العلي الثانية، بنيله المركز الثاني في منافسات الزوجي وتحقيقه للميدالية الفضية، معلنًا بذلك ختام مشاركته في الدورة البارالمبية.
أكمل المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، سلسلة انتصاراته بالدورة البارالمبية، عقب فوزه في مباراته الثالثة مساء اليوم على المنتخب العماني بنتيجة 69 – 39 نقطة.
ويلاقي الأخضر في آخر مبارياته في الدور الأول، بنظيره المنتخب الإماراتي عند السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، في سبيل تحقيق المركز الأول لهذا الدور، قبل الانتقال للمراحل الإقصائية، التي تلعب بنظام المربع الذهبي.
واصل المنتخب السعودي لكرة الهدف، أداءه المميز بالدورة، عقب فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 11 – 1، في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الثلاثاء في الصالة الرياضية بنادي الثقة.
وكان أخضر الهدف، قد تفوق في معظم لحظات اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 6 – 1.
وخسر الأخضر مباراته الثانية أمام العراق 7 – 13.
ويلاقي الأخضر في آخر مبارياته بالدور الأول المنتخب الأردني عند الثانية عشرة ظهرًا، حيث يطمح للفوز وخطف إحدى بطاقات التأهل عن هذا الدور للمربع الذهبي.
يفتتح المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، منافساته في الدورة الآسيوية، بداية من العاشرة من صباح غدٍ الأربعاء بمشاركة 8 لاعبين ولاعبات.
ويمثل الأخضر في الدورة، مريم خالد، وزهراء مساعد، وغالية صالح، وراكان عبدالرحمن، ومناحي عبدالله، وإبراهيم عبدالله، وعمر حسن، وثامر سعد.