بعد تجاوُز الجزائر.. الأولمبي السعودي إلى نهائي دورة الألعاب الرياضية العربية

تأهَّل المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 19عامًا) إلى نهائي البطولة العربية؛ وذلك بتغلُّبه على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية في أولى مباريات الدور نصف النهائي بمنافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).
بادر الأخضر السعودي بافتتاح باب التسجيل عبر اللاعب عبدالله الزيد في الدقيقة الـ19، وتمكن المنتخب الجزائري من تعديل النتيجة مطلع الشوط الثاني بعد مرور 3 دقائق على انطلاقته.
ونجح اللاعب صهيب الزيد في إحراز الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ74 من زمن المباراة.
وسيقابل المنتخب السعودي في المباراة النهائية الفائز من مباراة منتخبَي سوريا والسودان، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.