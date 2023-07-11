بعد تجاوُز الجزائر.. الأولمبي السعودي إلى نهائي دورة الألعاب الرياضية العربية

تأهَّل المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 19عامًا) إلى نهائي البطولة العربية؛ وذلك بتغلُّبه على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية في أولى مباريات الدور نصف النهائي بمنافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).